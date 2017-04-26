В Баку может подорожать земля

2017-04-26 09:56 | www.oxu.az | 2

В марте на земельном рынке в Баку цены в долларовом выражении выросли на 1.51%, в манатном – снизились на 1.2%.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend заявил эксперт по недвижимости Нусрет Ибрагимов.

По словам Н.Ибрагимова, по сравнению с началом года цены на землю в долларовом выражении выросли на 3.96%, в манатном – сократились на 1.69%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены в долларовом выражении выросли на 1.35%, в манатном – на 13.78%.

Эксперт отметил, что в марте на земельном рынке активность увеличилась на 1.1%. По его словам, рост активности в свою очередь может привести к росту цен в ближайшие месяцы.

А.М.

