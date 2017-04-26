Иран и Кыргызстан рассмотрели возможность упрощения визового режима

2017-04-26 11:06 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Спикер парламента Кыргызстана Чыныбай Турсунбеков заявил, что во время его визита в Иран были обсуждены вопросы упрощения визового режима и наращивания авиасообщения между двумя странами. Об этом он рассказал в интервью агентству IRNA в среду.

Во время своего визита в северную провинцию Мазандаран, Турсунбеков призвал всех иранских инвесторов и туристов посетить и инвестировать в Кыргызстан. По его словам, на повестке дня переговоров с иранскими официальными лицами, также был вынесен вопрос выполнения регулярных и еженедельных авиарейсов между Тегераном, Мешхедом и Бишкеком.



Спикер парламента Кыргызстана добавил, что основная тема его нынешнего визита - проведение переговоров с председателем Парламента (Меджлиса) ИРИ Али Лариджани, которые состоялись в понедельник, и встреча с президентом Ирана Хасаном Рухани для обмена мнениями.



"Кыргызское правительство и парламент Кыргызстана приветствуют укрепление сотрудничества с Ираном во всех сферах, в частности в сфере политики и экономики", - отметил Турсунбеков.



В воскресенье, спикер парламента Кыргызстана Чыныбай Турсунбеков прибыл с официальным двухдневным визитом в Тегеран.



(Автор: Эльмира Таривердиева)