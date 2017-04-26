МИД Азербайджана: Мецаморская АЭС сегодня является единственной станцией, функционирующей на основе чернобыльской технологии

2017-04-26 11:11 | www.apa.az | 2

«Резолюцией A/RES/71/125 от 8 декабря 2016 года Совбеза ООН 26 апреля объявлен Днем памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС. Произошедшая 26 апреля 1986 года чернобыльская ядерная катастрофа считается одной из самых страшных трагедий в истории человечества. Несмотря на то, что с момента аварии на Чернобыльской АЭС прошло более 30 лет, вызванные ею радиоактивные, гуманитарные, экологические, социальные и экономические последствия все еще остаются».

Как сообщает АПА, об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев в связи с Международным днем памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС (International Chernobil Disaster Remembrance Day). Он сказал, что в устранении последствий катастрофы приняли участие более 7000 человек из Азербайджана: «В связи с Международным днем памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС, мы, выражая свою солидарность с непосредственно пострадавшими от чернобыльской катастрофы Беларусью, Украиной и Россией, хотим обратить внимание международного сообщества на серьезную угрозу, которую представляет Мецаморская АЭС, построенная на территории Армении в 1976 году по той же технологии, что и Чернобыльская АЭС. Мецаморская АЭС сегодня является единственной станцией, функционирующей на основе чернобыльской технологии. С момента построения на станции не были проведены серьезные и капитальные ремонтные работы. Кроме того, Мецаморская АЭС расположена в сейсмически активной зоне. Армения не располагает финансовыми ресурсами для содержания и эксплуатации станции в соответствии с техническими требованиями безопасности. Необходимые запасные части не меняются вовремя. Для ремонта станции в соответствии с эксплуатационными требованиями в Армении не хватает кадрового потенциала, и большинство экспертов, прошедших подготовку в период СССР, покинули страну. Кроме того, физическая защита Мецаморской АЭС не организована должным образом. Эта станция играет базовую роль для ядерного терроризма и контрабанды радиоактивных веществ. Неоднократно на территории других стран была задержана контрабанда радиоактивными веществами, вывезенными из Мецаморской АЭС.

Устаревшая технология, несоблюдение правил технической безопасности создают серьезные проблемы для окружающей среды Армении и региона, подвергают радиоактивному загрязнению водные бассейны и воды трансрегиональных рек. Также деятельность станции носит непрозрачный характер, и общественность не информируется о постоянно происходящих там технических неполадках и авариях. «National Geographic» оценивает Мецаморскую АЭС как самую опасную из существующих.

По словам Х.Гаджиева, продолжение эксплуатации Мецаморской АЭС, выработавшей свой технический и моральный ресурс, при наличии таких серьезных проблем – это очередной пример безответственного поведения Армении перед международным сообществом: «Армения вместо того, чтобы извлечь уроки из Чернобыльской трагедии, подвергает опасности миллионы людей, проживающих вдоль бассейнов Каспийского, Черного, Средиземного морей. Деятельность аналогичных АЭС в Болгарии и Словакии была остановлена при поддержке ЕС. Евросоюз и другие структуры неоднократно предлагали Армении поддержку для остановки Мецаморской АЭС, однако Армения отказывается делать это. Пользуясь возможностью, мы призываем ООН и соответствующие структуры, имеющие отношение к АЭС во главе с МАГАТЭ, страны региона, гражданские организации, специализирующиеся на охране окружающей среды, международные СМИ, здравомыслящих людей в армянском обществе, увеличить свои усилия для остановки деятельности Мецаморской АЭС, которая, как и Чернобыльская, несет в себе радиоактивную опасность для всего региона».