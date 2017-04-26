В Ереване в автомобиле обнаружено тело начальника инженерной службы одной из столичных военных частей

2017-04-26 11:15 | www.apa.az | 2

В Ереване 26 апреля в автомобиле обнаружено тело мужчины.

Как сообщает АПА со ссылкой на «news.am», тело было обнаружено в автомобиле марки Nissan March с госномерами 41 XV 001 около магазина «Идеал» в Норкском массиве.

Согласно информации, это 31-летний житель Еревана Армен Цатурян. По предварительному заключению судмедэксперта, мужчина скончался от инфаркта.

Армен Цатурян служил начальником инженерной службы Нубарашенской военной части.