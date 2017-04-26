WSJ: Между Трампом и госдепом существуют разногласия по Ирану

2017-04-26 10:00 | www.oxu.az | 2

Белый дом на прошлой неделе отклонил письмо госдепартамента США, в котором отмечалось, что Иран полностью соблюдает выполнение соглашения по ядерной программе.

Как предает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации.

По словам источников издания, изначальное письмо, подготовленное госдепартаментом, было слишком мягким, поскольку оно игнорировало дестабилизирующую деятельность Тегерана на Ближнем Востоке и поддержку региональных террористических группировок.

Wall Street Journal отмечает, что президент США Дональд Трамп лично внёс вклад в пересмотр письма, которое было направлено в Конгресс 18 апреля (государственным департаментом). Финальная версия письма подчеркнула угрожающую роль, которую Иран играет в регионе, и поставила под вопрос долгосрочную поддержку Вашингтоном достигнутого с Ираном соглашения.

Трамп также отдал распоряжение госсекретарю США Рексу Тиллерсону сделать комментарии на следующей день в этой связи, чтобы тот подчеркнул, что новая администрация планировала изменение политики по отношению к Ирану, в том числе и сделку по ядерной программе, цитирует американское издание высокопоставленных чиновников.

По мнению газеты, этот эпизод подчеркнул разногласия между жесткой позицией Трампа по Ирану и подходом госдепа к решению этой проблемы.

На прошлой неделе в среду Тиллерсон выступил с жестким заявлением, критикующим политику Ирана и сделку с этой страной по ядерной программе. Так, по его словам, Совместный всеобъемлющий план действий терпит неудачу в достижении своей цели, и Иран в будущем может пойти по стопам Северной Кореи.

С.С.

