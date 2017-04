İt havada mayallaq vurdu (VİDEO)

2017-04-26

Bakı. Trend:

Avstraliyada "Rozi" adlı itin havada mayallaq vuraraq hasardan aşması görənləri təəccübləndirib.

Trend-in məlumatına görə, köpəyin sahibəsi Şennon Conston deyib ki, kənardan hər şey qəribə görünə bilər, amma hər şey qaydasındadır:

"Sadəcə o, topu tutub mənə gətirdi ki, topu bir daha atım".