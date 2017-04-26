Между Саудовской Аравией и Туркменистаном существуют особые и прочные связи - король

2017-04-26 11:28 | www.trend.az | 1

АШХАБАД /Trend/ - Король Саудовской Аравии Салман бен Абдул-Азиз Аль Сауд в своем письме президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову отметил "высокий уровень особых и прочных связей между дружественными странами".

Послание направлено по случаю 25-летия установления двусторонних дипотношений между странами.

"Мы приложим все усилия для достижения дальнейших успехов в развитии эффективного сотрудничества по различным направлениям", - говорится в послании.

Подчеркивая заинтересованность Саудовской Аравии в углублении двустороннего диалога, король заверил в том, что и впредь намерен расширять продуктивное партнерство в интересах обоих народов.

Приоритетной сферой торгово-экономического сотрудничества двух стран ранее была обозначена энергетическая сфера. В частности, Саудовский фонд развития выразил заинтересованность в финансировании проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

Кроме того, ранее на двусторонних переговорах речь шла об участии саудовских компаний в строительстве в Туркменистане предприятий по переработке нефти и газа, производству готовых товаров и их сбыте на мировых рынках.

Стороны отметили тогда наличие условий для сотрудничества в промышленности и производстве строительных материалов, в частности цемента, а также в текстильной отрасли.

Имеется потенциал для расширения связей и в рамках транспортно-транзитных коридоров по направлениям «Север-Юг» и «Восток-Запад».

Саудовская Аравия в числе первых арабских стран признала суверенитет Туркменистана. Дипотношения между странами были установлены в 1992 году.

(Автор: Гусейн Гасанов)