Оглашены объемы добычи коммерческого газа в Азербайджане к 2025 году (версия 2)

2017-04-26 11:31 | www.trend.az | 2

БАКУ/Trend/ - К 2025 году объем добычи коммерческого газа в Азербайджане достигнет 40 миллиардов кубометров в год, сказал в среду первый заместитель начальника отдела экспорта газа азербайджанской госкомпании SOCAR Назим Самедзаде в ходе II международного форума SOCAR "Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия".

"С азербайджанского газокондентного месторождения "Шах Дениз" ежегодно поставляется в Грузию до 800 миллионов кубометров газа, в Турцию - 6,6 миллиарда кубометров и 1,5 миллиарда кубометров направляется для обеспечения внутренней потребности страны", - сказал он.

Самедзаде добавил, что объем газа, ежегодно доставляемого SOCAR в Грузию, составляет 1,2 миллиарда кубометров. При этом он отметил, что доказанные запасы природного газа Азербайджана оцениваются в 2,5 триллиона кубометров газа.

(Автор: Ляман Зейналова)