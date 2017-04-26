SOCAR: Добыча газа в Азербайджане достигнет 40 млрд. кубометров в год

2017-04-26 11:43 | www.apa.az | 2

Добыча газа в Азербайджане к 2025 году достигнет 40 млрд. кубометров в год.

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил первый заместитель начальника Управления экспорта газа SOCAR Назим Самедзаде, выступая на II международном форуме «Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия».

«В рамках разработки месторождения Шахдениз добыча составляет 10 млрд. кубометров. Из них 0,8 млрд. кубометров поставляется в Грузию, в Турцию – 6,6 млрд. кубометров. Кроме этого, еще 1,5 млрд. кубометров газа с Шахдениз идет на внутренний рынок», - сказал Н.Самедзаде.

По его словам, кроме этого, поставки газа в Грузию по линии SOCAR составляют порядка 1,2 млрд. кубометров в год.

Он отметил, что доказанные запасы газа в Азербайджане оцениваются в 2,5 трлн. кубометров. Запасы газоконденсатного месторождения Шахдениз составляют 1,2 трлн. кубометров газа, 240 млн. тонн конденсата. «Добыча на Шахдениз началась в 2006 году, в рамках первой фазы ежегодно добывается примерно 10 млрд. кубометров газа. Добыча в рамках второго этапа начнется в 2018 году и предусматривается в объеме 16 млрд. кубометров. По предварительным оценкам, запасы месторождения Абшерон оцениваются в 350 млрд. кубометров газа, 45 млн. тонн конденсата, Умид – 200 млрд. кубометров газа, 40 млн. тонн конденсата».