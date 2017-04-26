Супер предложение VİP клиентам от AccessBank ®

2017-04-26 11:59 | www.apa.az | 2

Карта World MasterCard Black Edition предоставляет своим держателям еще большие привилегии.

AccessBank выпустил карту MasterCard Black Edition, сочетающую в себе элегантный дизайн и эксклюзивные привилегии. Она предоставляет широкие возможности для тех, кто привык к самому лучшему, кто ценит каждую минуту своего времени и кому важен высококачественный сервис во время поездок.

Обладатели MasterCard Black Edition будут иметь следующие преимущества: бесплатная служба «Консьерж» для разнообразных запросов клиентов, связанных с путешествиями, развлечениями, покупками и многим другим в любой точке мира; Priority Pass – пропуск в VİP залы ожиданий в аэропортах многих стран; страхование от несчастных случаев и болезней во время путешествий; экстренная помощь при утере карты с помощью MasterCard Global Service и другие специальные возможности.

Подробную информацию можно получить на официальном веб-сайте банка, странице в Facebook и позвонив по номеру 151 в Информационный центр банка.