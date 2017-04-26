Решение ПАСЕ не принесет пользы ни Турции, ни ЕС - эксперт

2017-04-26 12:11 | www.trend.az | 2

БАКУ/Trend/ - Решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в связи с возвращением Турции под процедуру мониторинга ее обязательств перед Советом Европы, не принесет пользы, ни одной из сторон, сказал Trend в среду по электронной почте вице-председатель турецкого аналитического центра Strategic Outlook, эксперт Мехмет Фатих Озтарсу.

По словам эксперта, в прошлом Турция и ЕС сотрудничали более тесно. Турция очень тщательно проводила реформы в Европейском направлении, но, сейчас многое изменилось, как в ЕС, так и в Турции.

По мнению эксперта, ЕС очень ограниченно подходит к вопросам связанным с Турцией.

«Сегодня, Турция оказалась в центре регионального кризиса, которому вынуждена противостоять. Европа, не сдержала обещаний по вопросу с беженцами. Турция, в этом отношении, имеет полное право подать в суд на ЕС», - сказал Озтарсу.

По его словам, если Европа, сегодня, требует от Турции выполнения некоторых обязательств, то ЕС должны учесть положение, в котором оказалась Турция из-за кризиса с беженцами, и также испытывать ответственность за свои обещания.

Ранее большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовало за принятие резолюции, которая предполагает возвращение Турции под режим мониторинга.

За резолюцию проголосовали 113 парламентариев, против - 45, 12 воздержались. МИД Турции осудил решение ПАСЕ, назвав его политизированным и несправедливым.

Турция до сих пор не получила в полном объеме средств от ЕС в рамках миграционного соглашения. ЕС обещали выплатить Турции три миллиарда Евро на содержание беженцев.

Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".

В рамках этих договоренностей в мае Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС снять визовые ограничения для граждан Турции, в случае если Анкара до конца июня выполнит остающиеся условия для отмены виз. В свою очередь, президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил ЕС выходом из миграционного соглашения, если Евросоюз не предоставит гражданам его страны безвизовый режим.

Ранее министр по делам ЕС Волкан Бозкыр сообщал, что до конца февраля 2016 года Анкара получит три миллиарда евро, которые ЕС выделил на содержание сирийских беженцев в Турции.

Согласно данным турецкого Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), в стране в настоящее время находятся три миллиона сирийских беженцев. Турция израсходовала на их содержание свыше 10 миллиардов долларов.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

Twitter:@Anahanum