В Yay Gallery откроется выставка "1001 Ночь": традиции и ценности культуры исламского мира

2017-04-26 12:16 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Баку В Yay Gallery, 27 апреля в 19.00, состоится открытие выставки "1001 Ночь" известных азербайджанских художников, работающих в сфере современного искусства в направлениях живописи, скульптуры и инсталляции, сообщает Trend Life.

Выставка рассказывает о традициях и ценностях культуры исламского мира, об изменениях и трансформациях, которым она была подвергнута в течении времени.

Серия «Мусульманские космонавты» Орхана Гусейнова создана на основе исторических исследований, проведённых художником. Указывая на существование в истории мусульманских космонавтов, художник разбивает миф о том, что космонавт - это явление западное. Серия вдохновляет человека на серьёзные мотивы и уникальные комбинации, возникающие при переоценивании традиций.

В произведении «Проявленное сознание» Фаик Ахмед, изменяя структуру части ковра, раздувает его классические элементы. Таким образом, художник меняет двухмерное пространство плоского ковра на трёхмерное объёмного. Это есть продолжение идеи Ахмеда по концептуальным трансформациям и деструктуризации ковра.

Световые инсталляции «Шебеке» и «И он сказал…» Рашада Алекперова основывается на идею представления традиционных элементов в иной интерпретации. Продолжая традиции шебеке в своеобразной манере, художник воспроизводит её в виде светотеневой инсталляции при помощи световой проекции. В инсталляции «И он сказал…» повествуется о наречии, взятом из Корана.

Инсталляции Фарида Расулова «Шебеке» - эквивалент западного витража, также является жемчужиной азербайджанской архитектуры. Художник, увеличив частички традиционно маленькой шебеки, представят её в большом формате.

Скульптура и табло Гусейна Ахвердиева из серии «Преломление» демонстрируют отношение художника к разным видам искусства с одинаковой позиции. Так же как и в других работах из этой серии фактура материала вступает в диалог с общим видом.

В графических работах из серии «Сад Летаргии» Реза Азаре, оставляя задний фон своих героев пустым, старается донести мысль о незначительности всего окружающего кроме человеческого фактора. Персонажи живописей маленького формата, входящих в одноименную серию работ стараются быть далеки от одиночества.

Куратор выставки - Фарах Алекперли. Вход свободный.

Время работы выставки: 27 апреля-11 июля, 2017

Режим работы: вторник – воскресенье, 12:00 – 18:00

Адрес: Yay Gallery ул. Кичик Гала, 5