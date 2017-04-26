Главнокомандующий силами жандармерии Турции прибыл в Азербайджан

2017-04-26 12:10 | www.apa.az | 2

Главнокомандующий силами жандармерии Турции генерал Яшар Гюрел совершил визит в Азербайджан.

Как сообщает АПА со ссылкой на Anadolu Ajansı, Я.Гюрел возложил цветы к могиле Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, а также посетил могилы турецких шехидов в Аллее шехидов, возложил венок к Комплексу вечного огня.

Турецкий генерал встретится с министром внутренних дел Азербайджана Рамилем Усубовым, министром обороны Закиром Гасановым, начальником Госпогранслужбы Эльчином Гулиевым и другими официальными лицами.