«Кассини» передал на Землю последние фотографии Титана

2017-04-26 10:37 | www.oxu.az | 2

Зонд «Кассини» успешно завершил серию маневров, которые вывели его на траекторию столкновения с Сатурном, и передал на Землю последние фотографии Титана, самой землеподобной луны Сатурна.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт НАСА, в минувшую субботу «Кассини» официально начал последнюю фазу в своей жизни, в последний раз встретившись с Титаном. Сближение с этой луной Сатурна помогло зонду поменять траекторию полета и выйти на курс столкновения с планетой-гигантом, в атмосфере которой он сгорит в конце сентября этого года, совершив 22 пролета через промежуток между кольцами и их «властелином».

В субботу «Кассини» пролетел на рекордно близком расстоянии от поверхности Титана, опустившись на высоту в 979 километров от его поверхности. В ходе этого пролета зонд получил множество новых фотографий планеты, в том числе и ряда ранее неизученных территорий, а также просветил ее углеводородные озера и моря при помощи своих радаров.

Благодаря сближению с Титаном, скорость зонда выросла примерно на три тысячи километров в час, а его орбита вытянулась и заметно поменялась. Завтра «Кассини» начнет первый пролет через промежуток между Сатурном и его кольцами, и попытается использовать эту возможность для точного измерения массы колец и изучения свойств пространства в ближайших окрестностях планеты-гиганта.

З.Г.