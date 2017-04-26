Ашхабад и Эр-Рияд обсудили перспективы сотрудничества в ТЭК
2017-04-26 12:22 | www.trend.az | 2
АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида бин Абдулазиза Аль-Фалиха, говорится в среду в сообщении туркменского правительства.
В ходе встречи отмечалась позитивная динамика развития торгово-экономических и культурных связей.
В числе перспективных областей сотрудничества были названы транспортно-коммуникационная сфера, строительная индустрия, химическая промышленность.
Также темой переговоров было наращивание взаимодействия в нефтегазовом секторе.
"Глава государства предложил партнерам из Саудовской Аравии детально рассмотреть возможности осуществления совместных проектов в этой ключевой для национальных экономик обеих стран области", - сказано в информации.
Была подчеркнута также целесообразность проведения регулярных деловых встреч и бизнес-форумов как между государственными, так и частными структурами двух стран.
(Автор: Гусейн Гасанов)