Ашхабад и Эр-Рияд обсудили перспективы сотрудничества в ТЭК

2017-04-26 12:22 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида бин Абдулазиза Аль-Фалиха, говорится в среду в сообщении туркменского правительства.

В ходе встречи отмечалась позитивная динамика развития торгово-экономических и культурных связей.

В числе перспективных областей сотрудничества были названы транспортно-коммуникационная сфера, строительная индустрия, химическая промышленность.

Также темой переговоров было наращивание взаимодействия в нефтегазовом секторе.

"Глава государства предложил партнерам из Саудовской Аравии детально рассмотреть возможности осуществления совместных проектов в этой ключевой для национальных экономик обеих стран области", - сказано в информации.

Была подчеркнута также целесообразность проведения регулярных деловых встреч и бизнес-форумов как между государственными, так и частными структурами двух стран.



(Автор: Гусейн Гасанов)