Кямран Алиев: В Азербайджане не будут регистрироваться технически неисправные автомобили (эксклюзив)

2017-04-26 12:23 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Отныне в Азербайджане не будут ставиться на учет технически неисправные автомобили, сказал в среду Trend начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции республики МВД, полковник полиции Кямран Алиев, комментируя изменения, внесенное в закон «О дорожном движении».

Начальник отдела отметил, что до принятия изменений в закон «О дорожном движении» по действующему до недавнего времени законодательству, государственную регистрацию должны были проходить даже находящиеся в неисправном состоянии автомобили. «Однако это изменение показывает, что если транспортное средство не прошло техосмотр, и технически неисправен, то этот автомобиль не будет зарегистрирован. Владелец не сможет использовать транспортное средство в технически неисправном состоянии. Оно будет зарегистрировано только после того, как будет приведено в технически исправное состояние», - отметил Алиев.

Согласно изменению, внесенному в закон «О дорожном движении» на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), чтобы транспортное средство прошло государственную регистрацию, и было поставлено на постоянный учет, после сравнения номеров двигателя, бана и шасси, а также цвета кузова машины будет проводиться технический осмотр.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)