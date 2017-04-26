Председатель комитета: «В Азербайджане разработаны стандарты по «халяльному» туризму»

2017-04-26 12:18 | www.apa.az | 2

В Азербайджане разработаны стандарты по «халяльному» туризму».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал председатель Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам Рамиз Гасанов.

По его словам, в данной сфере созданы технические комитеты. «Для создания «халяльного» туризма есть определенные базовые стандарты, в связи с этим в настоящее время в техническом комитете идут работы, нет никаких проблем».

Отметим, что в Азербайджане предлагается внедрение «халяльного» туризма