Председатель комитета: «В Азербайджане разработаны стандарты по «халяльному» туризму»
2017-04-26 12:18 | www.apa.az | 2
В Азербайджане разработаны стандарты по «халяльному» туризму».
Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал председатель Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам Рамиз Гасанов.
По его словам, в данной сфере созданы технические комитеты. «Для создания «халяльного» туризма есть определенные базовые стандарты, в связи с этим в настоящее время в техническом комитете идут работы, нет никаких проблем».
Отметим, что в Азербайджане предлагается внедрение «халяльного» туризма