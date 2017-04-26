Осадков на территории Азербайджана не ожидается, будет туман

2017-04-26 12:19 | www.apa.az | 2

Северо-западный ветер днем сменится на южно-восточный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-9°, днем 15-20° тепла, в Баку ночью 6-8°, днем 17-19° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы 770 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Ночью и утром местами будет туман. Подует восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 6-11° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 8-13° тепла.