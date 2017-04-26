Состоялась свадьба Илькина Гасани – ФОТО + ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-04-26 10:54 | www.oxu.az | 2

Как сообщалось, вчера состоялась свадьба ведущего и актера Илькина Гасани.

Как передает Oxu.Az, в мероприятии приняли участие представители отечественного шоу-бизнеса и спорта.

Гости выложили фото и видео со свадьбы в социальных сетях.

25.04.17, 20:44

Сегодня один из завидных женихов отечественного шоу-бизнеса, популярный ведущий и актер Илькин Гасани попрощался с холостяцкой жизнью, передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

Распрощался невероятно красиво – свадьба шоумена состоялась с размахом и шумом в одном из столичных ресторанов.

Легче сказать кого не было на этой свадьбе, чем кто был – Илькина очень любят и уважают друзья и коллеги. В сети уже появились фотографии со свадебного торжества – гости делятся снимками с праздника и поздравляют молодоженов.

Относительно избранницы Илькина подробностей нет, поскольку он старается не афишировать свою личную жизнь. Согласно информации СМИ, ведущий женился на сотруднице телеканала АТВ, очаровательной девушке по имени Айсель.

C.Б.

