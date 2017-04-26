Ажиотаж вокруг жены кандидата в президенты Франции – ФОТО

2017-04-26 11:00 | www.oxu.az | 2

В азербайджанском сегменте соцсетей бурно обсуждают возраст супруги кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона- Бриджит Макрон.

В комментариях пользователи поддержали точку зрения, что обсуждать личную жизнь кандидата в контексте выборов – это неправильно.

Некоторые пользователи отметили, что жена лидера президентской гонки во Франции старше него на 25 лет, а Charlie Hebdo посмеялся над кандидатом в президенты Франции и его зрелой женой.

«Если Макрон выиграет выборы, первой леди Франции станет его учительница», - шутят в соцсетях.

Другие пользователи написали, что во Франции женщины прекрасно выглядят в весьма солидном возрасте и что отношения между Макроном и его супругой Бриджит кажутся неподдельно нежными.

«Зато о психическом здоровье Трампа, который женился на женщине младше себя на 24 года, никто не переживает», - подчеркнул один из пользователей соцсетей.

Отметим, что Макрон женился на Бриджит, которая преподавала ему французский язык в школе, в 2007 году. Их история любви напоминает мелодраму. Еще когда Эммануэль Макрон был подростком, он влюбился в свою учительницу французского языка - наследницу крупного семейного бизнеса, у которой на то время уже было трое детей.

Их отношения осуждали, но Макрон сдержал слово, которое в 17 лет дал своей любимой, и женился на ней, когда ему исполнилось 30. Эммануэль Макрон встретил Бриджит, когда ему было 16. В то время она была его учителем французского языка в частной школе и вела театральный кружок. Во время перерывов между занятиями, он искал компанию среди учителей для более серьезных дискуссий.

Бриджит вышла замуж за Эммануэля только в 2007 году, когда ему исполнилось 30 лет. Но более 10 лет они старались скрывать свои отношения.

Бриджит старше своего избранника на 24 года и 8 месяцев. До встречи с Эммануэлем Макроном Бриджит была замужем, у неё трое детей от первого брака, сейчас Бриджит стала бабушкой уже в седьмой раз.

Сама Бриджит из многодетной семьи, она была шестым и самым младшим ребёнком. Сейчас Бриджит оставила педагогическую деятельность и помогает мужу в его политической карьере. Бриджит родилась на севере Франции, в городе Амьен, в семье известного шоколатье. Семейный бизнес приносит доход порядка 4 млн евро в год.

Эльвин Ахмедов