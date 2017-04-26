Саудовская Аравия очень ценит вклад Азербайджана в достижение соглашения по снижению добычи нефти - министр

2017-04-26 12:25 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Саудовская Аравия очень ценит вклад Азербайджана в достижение соглашения по снижению добычи нефти, которое было достигнуто в декабре прошлого года в Вене, сказал в Баку министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид Абдулазиз Д. Аль-Фалих на встрече с министром энергетики Азербайджана Натигом Алиевым.

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