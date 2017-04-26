Парламент Чехии признал «геноцид армян»

2017-04-26 11:05 | www.oxu.az | 2

Палата депутатов парламента Чехии приняла резолюцию об осуждении вымышленного «геноцида армян».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, «за» проголосовали 104 депутата. В документе «геноцид армян» назван преступлением против человечества.

Проект резолюции представил на обсуждение депутат от Социал-демократической партии Чехии Робин Бениш. Он заявил, что принятие данной резолюции к 102-й годовщине «геноцида» носит символичный характер.

A.M.

