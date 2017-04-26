В Баку начался судебный процесс над гражданином России Маратом Уелдановым

2017-04-26 12:33 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу арестованного в Баку российского гражданина армянского происхождения Марата Уелданова.

На процессе под председательством судьи Самира Алиева прокурор зачитал обвинительный акт.

Уелданов не признал себя виновным.

Были заслушаны показания пяти свидетелей.

Процесс будет продолжен 28 апреля.

По обвинению, российский гражданин Марат Уелданов был задержан в Баку 28 июля прошлого года. Он обвиняется в незаконном обороте крупной партии наркотических веществ.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)