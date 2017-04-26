ФСБ России предотвратила планировавшийся ИГ теракт на Сахалине

2017-04-26 13:00 | www.apa.az | 2

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Сахалине, задержаны двое сторонников организации «Исламское государство» (ИГ).

Как сообщает АПА со ссылкой на «Интерфакс», подозреваемые планировали совершить резонансный теракт «на объекте массового пребывания людей».

Один из задержанных — выходец из центральноазиатской республики, второй — россиянин.

В ходе обысков по местам их проживания обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство (СВУ) с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, пропагандистские материалы ИГ и запрещенная экстремистская литература. В мобильных телефонах задержанных обнаружены схемы изготовления СВУ.

По данным Национального антитеррористического комитета, за 2016 год силовики предотвратили 16 терактов в девяти городах России. Были ликвидированы 46 ячеек международных террористических организаций.