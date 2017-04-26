В Армении в спешке уничтожают яблоки из Азербайджана

2017-04-26 11:18 | www.oxu.az | 2

Государственная служба безопасности продуктов питания Армении с 23 апреля в течение трех дней проводила масштабные исследования на рынках Еревана и в областях на предмет проверки появившейся в СМИ информации о реализации в стране яблок азербайджанского производства, сообщает пресс-служба ведомства.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, при этом армянские чиновники активно призывают население не покупать азербайджанские яблоки, ссылаясь на «вопросы безопасности».

Напомним, что накануне со ссылкой на армянские СМИ сообщалось о том, что на рынках Еревана зафиксированы случаи продажи яблок, выращенных в Губинском районе Азербайджана.

По результатам проверки госслужба зафиксировала случаи реализации яблок азербайджанского производства. Проверки проводились в точках продажи свежих овощей и фруктов в Ереване и областях, в частности, на сельскохозяйственной ярмарке в столичном административном округе Малатия-Себастия, в точке продажи свежих овощей и фруктов на территории, прилегающей к перекрестку улиц Ленинградян и Асратян, на агрорынке «Армянский рынок №1» на улице Хоренаци.

Инспекторы госслужбы немедленно запретили продажу этих яблок и поручили уничтожить партию.

Данную информацию вместе с фотографиями регулятор передал также в надлежащие органы для проведения работ по выявлению импортера с учетом того, что через приграничные пункты, на которых госслужба проводит мониторинг и проверки, никаких грузов азербайджанского происхождения, в том числе яблок, в Армению импортировано не было.

«Яблок азербайджанского происхождения в данных грузах не было: во всех случаях товар сопровождался соответствующими документами, на основании которых было дано разрешение на импорт партий на территорию Армении», - отмечается в сообщении.

C.C.

