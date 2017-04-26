Миссия выполнима! Человек с неограниченными возможностями живет в Баку (ФОТО)

2017-04-26 12:38 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Современного Искусства YARAT состоялся показ документального фильма азербайджанского режиссера Марии Ибрагимовой "Хочу летать" об известном паралимпийце Кямале Мамедове, сообщает Trend Life.

На открытии вечера координатор по образовательным программам YARAT Ульвия Ахундова отметила, не бывает случайных встреч между режиссером и героями его работ. Особенно, это относится к документальному кино, где личность автора и героя играет огромную роль.

"Когда вместе с моими коллегами посмотрели фильм, то первая ассоциация была с умением мечтать. Мы подумали, что еще одно альтернативное название для фильма могло бы быть "Человек, который умеет мечтать", и только потом пришла другая мысль - на самом деле меньше всего определение мечтатель относится к Кямалу Мамедову. Потому что он - человек действия, даже в большей степени, чем многие из нас…", - сказала она.

Сюжет фильма: У Кямала есть мечта: он хочет летать. Но многие утверждают, что полет на параплане – это удовольствие, недоступное для человека в инвалидном кресле. Кямал давно стал источником вдохновения для всего сообщества паралимпийцев. Многим он помог преодолеть себя, теперь пришел его черед принять вызов судьбы…

"После тяжелой травмы, когда потерял близких мне людей, я очень переживал. Но прошло время, и я понял, что это – не конец света, а лишь его начало. Многие называют нас людьми с ограниченными физическими возможностями, я же хотел доказать, что мы люди с неограниченными физическими возможностями! Мы можем сами нарисовать свою жизнь. Еще до этих событий я мечтал прыгнуть на парашюте, и это осуществилось. Человек, который не может ходить, прыгает с огромной высоты и парит в облаках. Я просто хочу летать!", - рассказывает герой фильма, который 11 лет назад в результате тяжелого ДТП стал инвалидом первой группы (поврежден позвоночник), оказался прикованным к постели.

После просмотра фильма зрители пообщались с режиссером Марией Ибрагимовой и героем фильма Кямалом Мамедовым.

Кямалу Мамедову - 37 лет. Он - исполнительный директор Детского паралимпийского комитета, руководитель отдела образования, развития и информации Национального паралимпийского комитета Азербайджана (НПКА). Окончил Высшую военную школу в Турции, владеет русским, турецким, английским и латинским языками. Выпускник Московского государственного гуманитарно-экономического института. 11 лет назад в результате тяжелого ДТП стал инвалидом первой группы (поврежден позвоночник). Призер международных паралимпийских соревнований по спортивным и латиноамериканским танцам. В июле 2012 года Кямал Мамедов стал первым азербайджанцем, инвалидом первой группы, который совершил прыжок с парашютом. Он сделал это с флагом Азербайджана в небе Беларуси, в аэроклубе Боровая под Минском. Затем он повторил это в небе Украины и России. В августе 2014 года стал первым инвалидом в Азербайджане, который совершил полет на параплане. В октябре 2015 года совершил еще один исторический прыжок, посвященный 20-летию НПКА. В Скайпарке AJ Hackett города Сочи он прыгнул с 69-метровой банджи в инвалидном кресле. Также представители НПКА установили новый рекорд. Впервые на аттракционе "МегаТролль" состоялся одновременный запуск трех человек, один из которых находился в инвалидном кресле.

(Автор и фото- Джани Бабаева)