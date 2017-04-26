Главы МИД Узбекистана и Турции приняли программу сотрудничества на 2017-2018 годы

2017-04-26 12:47 | www.trend.az | 1

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и прибывший в Ташкент с официальным визитом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили во вторник состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, военно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах, сообщила пресс-служба узбекского МИД.

Обсуждение состоялось в рамках восьмого раунда двусторонних межмидовских политических консультаций. При этом главы внешнеполитических ведомств руководствовались договоренностями, достигнутыми в ходе встречи глав Узбекистана и Турции 17-18 ноября 2016 года в Самарканде.

«Состоявшийся обстоятельный обмен мнениями подтвердил наличие значительного потенциала и обоюдного интереса к дальнейшему углублению узбекско-турецкого диалога во всех приемлемых для сторон областях. Отмечена близость и совпадение позиций практически по всем рассмотренным вопросам», - отмечается в сообщении пресс-службы.

На встрече стороны также рассмотрели актуальную международную проблематику.

По итогам переговоров министры подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2017-2018 годы. В мероприятиях принял участие посол Турции Ахмет Башар Шеен.

Как сообщалось, в повестке дня визита турецкой делегации - переговоры в Сенате Олий Мажлиса (верхняя палата парламента Узбекистана), министерствах иностранных дел и внешней торговли.

Ожидается, что Мевлюта Чавушоглу примет президент Узбекистана Шавкат Мирзияев.

(Автор: Демир Азизов)