В Москве проводится VI Конференция по международной безопасности

2017-04-26 13:11 | www.apa.az | 2

Как сообщает московский корреспондент АПА, на двухдневной конференции будут обсуждены вопросы борьбы с терроризмом, проблемы безопасности в Европе, на Ближнем Востоке, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии.

Отдельно будут рассмотрены проблемы информационной безопасности, а также противоракетной обороны.

В форуме примут участие министры обороны, эксперты из 86 стран, а также руководители таких международных организаций, как ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ОДКБ.

В открытии конференции приняли участие секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

Николай Патрушев зачитал приветствие президента Российской Федерации В.Путина участникам и гостям форума. Затем Сергей Шойгу, Сергей Лавров и Александр Бортников выступили с докладами. Они представили позицию России по ключевым вопросам международной безопасности.

Отметим, в VI Московской конференции по международной безопасности принимают участие представители Министерства обороны Азербайджана.