Крабы захватили Кубу – ФОТО

2017-04-26 11:26 | www.oxu.az | 2

Каждый год в апреле на Кубе наступает «сезон крабов» — первый этап миграции красного краба, когда особи женского и мужского пола встречаются вместе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на время миграции крабов на Кубе действуют ограничения для транспорта, владельцы которого должны передвигаться с осторожностью, поскольку под колеса могут попасть сразу сотни ракообразных.

Завершающим этапом мероприятия становится поход самок к морю, они откладывают икру и возвращаются назад в лес. Тысячи красных, пурпурных и алых крабов покидают свои пещеры и неспешно направляются к морю. Это природное шоу каждый год привлекает множество туристов.

С.С.

