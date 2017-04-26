Беларусь работает над созданием нового ядерного топлива совместно с Россией и США

2017-04-26 12:52 | www.trend.az | 2

Беларусь работает над созданием нового ядерного топлива совместно с Россией и США, сообщил корреспонденту Белта заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Сергей Килин перед церемонией открытия международного симпозиума "Интеграция белорусских ученых в исследовательские программы ведущих международных ядерно-физических центров".

"Белорусские ученые участвуют в нескольких международных проектах. Этот симпозиум организован именно для координации работы над ними. Один из этих проектов направлен на создание нового ядерного топлива. Его выполняет Объединенный институт энергетических и ядерных исследований "Сосны" НАН Беларуси совместно с российскими и американскими центрами", - рассказал Сергей Килин.

Также белорусские ученые участвуют в проекте NICA. После того как коллайдер NICA будет запущен, ученые смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная в первые мгновения после Большого взрыва - кварк-глюонную плазму. "До сих пор исследования этих процессов на ускорительной технике не проводились, поэтому проект привлекает всеобщее внимание. Его реализует Объединенный институт ядерных исследований в Дубне (Россия). Уже более 20 стран присоединились к проекту, в том числе и Беларусь", - отметил ученый.

Кроме того, Институт физики НАН Беларуси является членом международной коллаборации COMET. Проект COMET представляет собой сложнейший, сверхточный эксперимент, направленный на поиск явлений за рамками стандартной модели через обнаружение процесса когерентного безнейтринного перехода мюона в электрон с рекордной чувствительностью. Эксперимент будет осуществлен на одном из крупнейших в мире ускорительном комплексе J-PARC в Японии.

Симпозиум "Интеграция белорусских ученых в исследовательские программы ведущих международных ядерно-физических центров" проходит в Минске 26-28 апреля. Одна из его задач - расширение участия белорусских ученых в международных ядерно-физических проектах.