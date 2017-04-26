Новруз Мамедов обвинил американского политика в распространении ложной информации

2017-04-26 13:32 | www.apa.az | 2

Заместитель главы Администрации президента Азербайджанской Республики, завотделом по внешним связям Новруз Мамедов подверг критике американского политика за распространение о нем ложной информации.

Как сообщает АПА, об этом Новруз Мамедов написал в своем Twitter.

«Закончилась очередная неделя. Но вы все еще продолжаете молчать. Видимо, распространение лжи и клеветы входит в список ваших ежедневных дел. Такие как вы любят заниматься подобными делами – выбрать кого-нибудь в качестве мишени сформировать общественное мнение, настаивать на своем до конца. Козларич также был рад читать ваше вранье. Если учесть имеющиеся у вас с президентом Дональдом Трампом проблемы, думаю, что, распространяя выдуманные истории о незнакомых вам людях, вы таким образом себя утешаете», - подчеркнул Н.Мамедов.

Напомним, на прошлой неделе Новруз Мамедов потребовал извинений у американского политика Скотта Дворкина, распространившего ложную информацию о нем. Американский политик утверждал, что Н.Мамедов владеет двумя домами в Америке. В ответ на это Н.Мамедов заявил, что если С.Дворкин докажет правоту своих слов, он готов подарить ему один их этих домов.