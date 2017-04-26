В Боливии вратарь забил гол со своей половины поля – ВИДЕО

2017-04-26 11:44 | www.oxu.az | 3

В матче 12-го тура чемпионата Боливии между клубами «Боливар» и «Сан-Хосе» голкипер хозяев забил гол в пустые ворота со своей половины поля.

Как передает Oxu.Az, к 94-й минуте гости уступали со счётом 1:2 и заработали право исполнить штрафной удар.

Голкипер «Сан-Хосе» Карлос Эммануэль Франко побежал в штрафную площадь соперника, но мяч после подачи прилетел прямо в руки вратарю «Боливара» Матиасу Дитуро, который быстро пробил по пустым воротам «Сан-Хосе» и забил удивительный гол.

С.С.

