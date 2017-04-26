Лейла Алиева представит в Москве благотворительную выставку «LIVE LIFE»

2017-04-26 11:53 | www.oxu.az | 2

Общественное объединение IDEA под председательством Лейлы Алиевой представит в Москве благотворительный выставочный проект «LIVE LIFE».

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщается на сайте Российской академии художеств.

Проект подготовлен совместно с Российской академией художеств и Московским музеем современного искусства.

Целью проекта является привлечение внимания к проблемам окружающей среды.

В 2016 году проект был представлен публике Берлина, Лондона и Парижа. В Москве выставка откроется 28 апреля в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств – Галерее искусств Зураба Церетели.

Основу экспозиции составят произведения основательницы Фонда IDEA Лейлы Алиевой: её яркие и романтические живописные работы, изображающие редких животных и птиц в сказочной, почти фольклорной манере, – метафора, которая заставляет зрителя почувствовать хрупкость и уязвимость природы.

Также в экспозицию войдут работы девяти молодых азербайджанских и российских художников, неравнодушных к проблемам окружающей среды: Виктора Семёнова, Устины Яковлевой, Ильи Федотова-Фёдорова, Марьям Алакбарли, Рагима Чопурова, Айляль Гейдаровой, Тимура Оздамирова, Наили Султан и Фидан Новрузовой.

Работы этих самобытных авторов, так непохожих друг на друга, определили разнообразие экспозиции: зрители увидят био-арт скульптуры Ильи Федотова-Фёдорова, фотографии Виктора Семёнова, этнические мотивы в живописи Марьям Алакбарли, орнаментальную керамику Наили Султан, видеоинсталляции Тимура Оздамирова, созданные из хлопка и бисера эко-скульптуры Устины Яковлевой. Их произведения призваны не только привлечь внимание к глобальным экологическим проблемам, но и заявить общественности о том, что искусство может играть важную роль в защите природы.

В рамках выставки «LIVE LIFE» пройдет серия авторских экскурсий. Один из участников - OZ Group - подготовит дигитал-инсталляцию, которая позволит зрителям «оказаться внутри» работ, представленных на выставке.

Куратором проекта выступает Эрве Микаэлоф (Hervé Mikaeloff) - независимый арт-консультант и куратор, который с 2004 года сотрудничает с LVMH Group. В настоящее время работает в Fondation Louis Vuitton. Выпускник парижской l’Ecole du Louvre. В разное время работал для Fondation Cartier for Contemporary Art, Gallery Emmanuel Perrotin и французским изданием l’Officiel Art.

О Фонде IDEA:

Общественное объединение, созданное в 2011 году в Баку художницей, вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой. Целью организации является информирование общественности об экологических проблемах, реализация образовательных программ в сотрудничестве с международными Фондами по защите окружающей среды. Объединение работает над просветительскими проектами в области экологических проблем и занимается поиском путей их решения. Вопрос защиты природы актуален не только для Азербайджана, поэтому объединение реализует и крупные международные проекты по всему миру.

A.C.

