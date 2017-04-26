Имея проблемы с Трампом, Скотт Дворкин утешается тем, что лжет о других людях – Новруз Мамедов

2017-04-26 12:57 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Заместитель руководителя Администрации Президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов вновь обратился к американскому политику, распространяющему о нем ложные сведения.

«Я ждал ваших извинений неделю, но вы предпочли хранить молчание. Видимо, распространение лжи и клеветы является вашей повседневной работой. Подобные вам, по-видимому, любят формировать общественное мнение об определенном человеке, и писать что угодно для этого», - говорится в обращении к Скотту Дворкину, американскому политику, одному из директоров "Демократической коалиции против Трампа", опубликованном на официальной странице Новруза Мамедова в соцсети Twitter.

По мнению Новруза Мамедова, учитывая проблемы американского политика с президентом США Дональдом Трампом, Дворкин находит утешение в том, что сочиняет рассказы о людях, которых даже не видел.

Ранее Новруз Мамедов потребовал извинений от Дворкина, предложив ему в случае, если он сможет доказать, что Мамедов является владельцем двух кондоминиумов в США, взять один из них себе.

(Автор: Эльмира Таривердиева)