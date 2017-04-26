Названы объемы импорта газа в Грузию

2017-04-26 13:01 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Грузия в 2016 году увеличила закупки азербайджанского газа до 2,156 миллиардов кубических метров, сказала в среду в Баку аналитик Грузинской нефтегазовой корпорации Лиана Джервалидзе во время II международного форума SOCAR "Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия".



По словам аналитика, помимо этого 250 миллионов кубометров газа были поставлены из России, в том числе 185 миллионов кубических метров в счет оплаты за транзит российского газа в Армению и 66 миллионов кубических метров коммерческого газа.

Поставки социального газа из Азербайджана составили 1,4 миллиарда кубических метров, остальной объем импортируемого газа из Азербайджана составили коммерческие поставки.

Джервалидзе напомнила, что с 2017 года Грузия переходит на новую систему взаиморасчетов с компанией "Газпром" за транзит российского газа. В 2017 году 50 процентов транзита будет оплачено газом [10 процентов из этого объема в качестве транзитных выплат будут переданы Грузии], а оплата оставшихся 50 процентов будет производиться деньгами. С 2018 года оплата транзита будет полностью осуществляться деньгами. По словам аналитика, подобная практика полностью соответствует современным принципам взаимоотношений на газовом рынке.

Джервалидзе отметила, что Грузия будет иметь возможность закупать российский коммерческий газ в периоды пикового потребления, если возникнет аварийная ситуация, либо если объем поставок из Азербайджана окажется недостаточным. При этом, по словам аналитика, Грузия не несет обязательств по закупкам определенных объемов у "Газпрома", что выгодно для Грузии.

По словам аналитика, стратегическим поставщиком газа в Грузию является азербайджанская госнефтекомпания SOCAR. Она напомнила, что с SOCAR заключены долгосрочные контракты на поставки газа в Грузию до 2028 года. Она также напомнила, что дочерняя компания SOCAR - SOCAR Georgia Gas за 10 лет инвестировала в Грузию порядка одного миллиарда долларов.

(Автор: Елена Косолапова)