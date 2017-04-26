Президент Азербайджана ознакомился с состоянием после реконструкции первой в мире пробуренной промышленным способом скважины - ОБНОВЛЕНО

2017-04-26 14:07 | www.apa.az | 2

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с состоянием после реконструкции первой в мире скважины, пробуренной промышленным способом на месторождении «Бибиэйбат» компанией SOCAR.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев проинформировал главу государства о проведенных работах. Глава государства ознакомился с установленным здесь специальным интерактивным киоском.

Президент Ильхам Алиев побеседовал с нефтяниками.

В заключение была сделана фотография на память.