В России азербайджанскую свадьбу прервал ОМОН – ФОТО

2017-04-26 12:20 | www.oxu.az | 4

В понедельник, 24 апреля, в российском городе Кимры азербайджанскую свадьбу прервало внезапное появление десятка крепких мужчин в камуфляже с оружием в руках.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на kimrypress.ru, без всяких объяснений собравшихся в зале людей, в том числе жениха и невесту - Рафика Гурбанова и Эльмиру Халилову, попросили соблюдать спокойствие, предложив предъявить документы.

Комментарии, как принято в подобных ситуациях, были односложными – ведется проверка паспортного режима, ничего чрезвычайного, рутинная работа.

Но рутинная работа затянулась на несколько часов. Все это время гости просто ждали продолжения банкета. Сначала проверили всех внутри помещения, затем осмотрели машины прибывших на праздник и отдельно побеседовали с теми из гостей, кто оказался без документов.

В начале девятого часа вечера проверяющими были принесены публичные извинения за причиненные неудобства и свадьбу разрешили продолжить.

З.Г.