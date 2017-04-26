Эльдар Гасымов выступит на масштабной вечеринке "Евровидения-2017" в Киеве

2017-04-26 13:17 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Популярный азербайджанский исполнитель, победитель международного песенного конкурса "Евровидение-2011" Эльдар Гасымов выступит на масштабной вечеринке "Grand Euro Party" перед грандиозным финалом "Евровидения-2017" в Киеве (Украина), сообщает Trend Life со ссылкой на украинские СМИ.

"Grand Euro Party", на которой соберутся участники международного песенного конкурса прошлых лет, состоится 12 мая. Организатором вечера является украинский исполнитель Эдуард Романюта, который представлял Молдову на 60-м юбилейном "Евровидении-2015".

В ходе "Grand Euro Party" своими выступлениями зрителей порадуют победители и участники конкурса прошлых лет – Эммили де Форест (Дания), Эльдар Гасымов (Азербайджан), Поли Генова (Болгария), Бояна Стаменов (Сербия) и Нина Сублатти (Грузия).

Напомним, что представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" Диана Гаджиева выступит в первом полуфинале конкурса под номером восемь.

Авторы песни Skeletons, которую исполнит певица - композитор и продюсер Иса Меликов и Сандра Бьюрман. Финал международного песенного конкурса "Евровидение-2017" пройдет в Киеве (Украина) 13 мая, полуфиналы - 9 и 11 мая.

(Автор: Джани Бабаева)