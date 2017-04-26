Инвестиции SOCAR в Турцию в 2018 году превысят $18 млрд.- Petkim

2017-04-26 13:27 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/- Общий объем инвестиций азербайджанской госкомпании SOCAR в Турцию в 2018 году достигнет 18,1 миллиарда долларов, сказал заместитель генерального директора по проектам и техническому обслуживанию Petkim Petrokimya Holding Билал Гулиев в ходе II международного форума SOCAR "Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия" в среду в Баку.

"SOCAR намерена далее развивать свое синергетическое интегрированное бизнес-присутствие в Турции",- добавил он.

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