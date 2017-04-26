Истребитель-перехватчик ВВС России потерпел аварию

2017-04-26 14:11 | www.apa.az | 2

Истребитель-перехватчик ВВС России МиГ-31 потерпел аварию на полигоне Телемба.

Как передает АПА со ссылкой на Лента.ру, об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«При выполнении планового учебного полета в районе полигона Телемба Республики Бурятия потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа. По предварительным данным, оба летчика катапультировались», - говорится в сообщении военного ведомства.

В настоящее время в район аварии вылетел вертолет поисково-спасательной службы.

Отметим, истребители МиГ-31, принятые на вооружение в 1981 году, предназначены для перехвата и уничтожения воздушных целей в широком диапазоне высот. Мощный радиолокационный комплекс самолета позволяет бороться в том числе и с малозаметными крылатыми ракетами. На относительно слабо оборудованных пространствах воздушной границы России (таких, как, например, Арктика) МиГ-31 являются основным средством обороны от средств воздушного нападения.