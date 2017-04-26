Президенту Азербайджана подарен фрагмент покрывала Каабы - ОБНОВЛЕНО

2017-04-26 14:43 | www.apa.az | 1

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщает пресс-служба президента.

На встрече И.Алиев подчеркнул заинтересованность Азербайджана в расширении двусторонних отношений с Саудовской Аравией в различных направлениях. Отметив высокий уровень политических отношений, И.Алиев подчеркнул необходимость развития существующего сотрудничества между странами в сфере экономики, наращивания взаимной торговли и экспорта. Он также отметил важность сотрудничества в сфере разработки углеводородов, переработки нефти и газа, нефтехимии.

Х.Аль-Фалих, в свою очередь, отметил, что Азербайджан и Саудовская Аравия построили крепкие связи сотрудничества и всегда поддерживают друг друга. По его словам, Саудовская Аравия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана.

Х.Аль-Фалих вручил И.Алиеву фрагмент покрывала Каабы, мусульманской Святыни расположенной в Мекке.