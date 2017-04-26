Представительница Мальты на «Евровидении»: Мечтаю посетить Азербайджан – ВИДЕО

2017-04-26 12:30 | www.oxu.az | 2

«Мне очень понравилась песня и клип представительницы Азербайджана Дианы Гаджиевой (DiHaj), с нетерпением жду ее выступления в Киеве».

Как передает Oxu.Az, oб этом Report сказала представительница Мальты на песенном конкурсе «Евровидение - 2017» Клаудиа Фаньелло.

По словам представительницы Мальты, Д. Гаджиева обладает отличным вокалом, а ее песня очень современная.

К. Фаньелло также сказала, что имеет информацию об Азербайджане, в частности, по ее словам, «Азербайджан - это красивая страна с богатой культурой»:

«Я мечтаю однажды посетить Азербайджан. О музыке этой страны я больше знаю благодаря песням на «Евровидении»».

Говоря о своей конкурсной песне «Breathlessly», К. Фаньелло сказала, что это песня о путешествии по жизни, и то, как надо ценить все, что случается в жизни.

Представительница Мальты также обратилась к азербайджанским фанатам «Евровидения»:

«Сердечно благодарю вас за поддержку Мальты и мальтийских представителей на конкурсе «Евровидение». Надеюсь, что вам понравится моя песня».

A.C.

