Представительница Мальты на «Евровидении»: Мечтаю посетить Азербайджан – ВИДЕО
2017-04-26 12:30 | www.oxu.az | 2
«Мне очень понравилась песня и клип представительницы Азербайджана Дианы Гаджиевой (DiHaj), с нетерпением жду ее выступления в Киеве».
Как передает Oxu.Az, oб этом Report сказала представительница Мальты на песенном конкурсе «Евровидение - 2017» Клаудиа Фаньелло.
По словам представительницы Мальты, Д. Гаджиева обладает отличным вокалом, а ее песня очень современная.
К. Фаньелло также сказала, что имеет информацию об Азербайджане, в частности, по ее словам, «Азербайджан - это красивая страна с богатой культурой»:
«Я мечтаю однажды посетить Азербайджан. О музыке этой страны я больше знаю благодаря песням на «Евровидении»».
Говоря о своей конкурсной песне «Breathlessly», К. Фаньелло сказала, что это песня о путешествии по жизни, и то, как надо ценить все, что случается в жизни.
Представительница Мальты также обратилась к азербайджанским фанатам «Евровидения»:
«Сердечно благодарю вас за поддержку Мальты и мальтийских представителей на конкурсе «Евровидение». Надеюсь, что вам понравится моя песня».