Внедрение собственного картографического сервиса Uber устранит проблемы в навигации - генеральный менеджер

2017-04-26 13:29 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Компания Uber приступила к разработке собственного картографического сервиса, в который инвестировала 500 миллионов долларов, сказал в среду в Баку генеральный менеджер Uber по странам СНГ Алексей Стах на организованном для представителей СМИ пресс-завтраке.

"Его тестирование уже проводилось в некоторых странах. Правда, это тестирование пока не дошло до стран СНГ. Поэтому думаю, что в ближайшем будущем Uber начнет работать уже с собственным картографическим сервисом и существующие проблемы в навигации будут устранены", - сказал Стах.

По его словам, продолжая работу над таким серьезным вызовом, как загрязнение атмосферы, Uber начал тестировать электромобили для использования их в своих сервисах.

В Азербайджане, как отметил глава компании, продолжится дальнейшее усовершенствование функционирующих сервисов UberX и UberSelect.

Генеральный менеджер сказал, что компания в будущем будет внедрять в Азербайджане и другие сервисы Uber.

"В настоящее время мы сконцентрированы на том, чтобы еще больше усилить качество и надежность текущих сервисов UberX и UberSelect, и это является приоритетом. Но, безусловно, как и любая компания, которая внедряет инновации, мы открыты и будем внедрять новые продукты и в Азербайджане",- сказал Стах.

Говоря о достижениях компании в Азербайджане, Стах отметил, что на данный момент приложение скачали более 300 000 человек.

"Наблюдается еженедельный прирост новых пользователей, с нами работают тысячи водителей-партнеров. Средний рейтинг водителей - 4,82 из 5, среднее время подачи автомобиля - около четырех минут. Это очень хороший показатель", - сказал генеральный менеджер компании.

(Автор: Талех Агавердиев)