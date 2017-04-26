Главы МИД России, Азербайджана и Армении встретятся 28 апреля - МИД РФ

2017-04-26 13:37 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Главы МИД России, Азербайджана и Армении Сергей Лавров, Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян проведут в Москве 28 апреля встречу, посвященную вопросам нагорно-карабахского урегулирования, сообщает в среду МИД РФ.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.