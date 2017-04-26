Министр: Азербайджан – один из значимых партнеров в транзитных перевозках

2017-04-26 12:37 | www.oxu.az | 2

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ведет целенаправленную государственную политику для модернизации и развития нашей страны. В результате этой успешной политики сегодня на железной дороге, воздушном и водном транспорте ведутся капитальные работы. Растет объем грузовых и пассажирских перевозок.

Как передает Oxu.Az, об этом на открытии Каспийской международной выставки транспорта, транзита и логистики «Road and Traffıc 2017» в Баку заявил министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде.

«Как всегда подчеркивает господин президент, транзитные перевозки намного ценнее по сравнению с природными ресурсами. Созданная для транзита надежная и современная инфраструктура позволяет превратить вложенные инвестиции в доход. Азербайджан, играющий роль моста между Востоком и Западом, в настоящее время воспринимается в мире как один из основных партнеров в важных транзитных перевозках в мире.

В настоящее время на побережье Каспия строится один из крупнейших морских портов. Созданная вблизи порта специальная экономическая зона создает широкие возможности для инвестирования в нашу страну. Впереди еще много работы, верю, что мы сможем достойно решить поставленные перед нами задачи», - заявил Р.Гулузаде.

Министр также рассказал о значимости выставки для транспортного сектора:

«Интерес к Каспийской международной выставке транспорта, транзита и логистики «Road and Traffıc 2017», традиционно ежегодно проводимой в нашей стране, растет с каждым годом.

Верю, что сегодняшнее мероприятие, на котором продемонстрированы последние технологии и новшества, послужит обмену опытом и налаживанию нового сотрудничества».

Ульвия Р.Али

