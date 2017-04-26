Прогноз погоды от синоптиков

2017-04-26 12:43 | www.oxu.az | 2

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-9, днем 15-20, в Баку ночью 6-8, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится до 770 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 6-11, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла.

A.M.

