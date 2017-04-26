Михаил Швыдкой о «неожиданных смотринах» в ООН

2017-04-26 13:43 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Уверен, что за 72 года существования ЮНЕСКО — организации ООН по вопросам образования, науки и культуры — таких неожиданных смотрин кандидата на пост генерального директора не было никогда. Об этом говорится в статье спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству, экс-министра культуры Михаиля Швыдкого в BFM.ru

Посол Азербайджана в России и известный певец Полад Бюльбюль оглы стал кандидатом на пост гендиректора ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

«В минувшую пятницу в Культурном центре Азербайджана в Париже, который находится неподалеку от Эйфелевой башни, был представлен кандидат на высшую должность ЮНЕСКО от этой республики Закавказья — нынешний чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Москве — Полад Бюльбюль оглы. Он вступил в соревнование с восемью другими кандидатами, которые представляют КНР, Францию, Катар, Египет, Гватемалу, Вьетнам, Ливан, Ирак. Среди них фаворитами предвыборной гонки, на мой взгляд, являются китаец Цинь Тан, много лет работающий в ЮНЕСКО в качестве заместителя генерального директора, Одри Азуле, министр культуры Франции при президенте Олланде, нынешний министр культуры Катара Хамад бин Абдулазиз Аль-Кавари. Все это искушенные бюрократы с солидным опытом международной работы», говорится в статье.

По словам Швыдкого, и тем не менее логика в выдвижении Полада Бюльбюль-оглы, безусловно, есть. «За последнее десятилетие Баку стал одним из важнейших центров проведения международных конференций и форумов по актуальным проблемам современного мирового развития. В том числе и по вопросам, которые традиционно являются приоритетными для ЮНЕСКО. На Бакинский гуманитарный форум, к примеру, приезжают лидеры мирового общественного мнения, президенты и премьер-министры, нобелевские лауреаты, религиозные лидеры. Азербайджан не раз выручал ЮНЕСКО в периоды финансовых затруднений, о чем тоже помнят в Париже», отмечает автор.

К тому же, Полад Бюльбюль оглы — один из самых искушенных бюрократов на постсоветском пространстве, отметил он.

«18 лет в советские и постсоветские годы он был министром культуры Азербайджана, одиннадцатый год работает в качестве посла Азербайджана в России — один из самых ответственных постов в дипломатической службе республики. Он является председателем правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ, уникальной организации, своего рода ЮНЕСКО для стран постсоветского пространства. Вместе со своим армянским коллегой Арменом Смбатяном и мной он был инициатором налаживания контактов между интеллигенцией Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха. Словом, он вполне конкурентоспособен как политик и дипломат», говорится в статье.

Но уникальность его парижских смотрин состояла не в традиционных для такого рода мероприятий речах, а в том, что в конце своего официального выступления он сел за рояль и стал петь песни, которые, как выяснилось, могут покорить не только нас, тех, кто любит их последние полвека, но и тех, кто услыхал их впервые в рамках предвыборной гонки на пост генерального директора ЮНЕСКО, отметил Швыдкой. «Во всяком случае, никому из кандидатов на этот пост так горячо не аплодировали после речей на презентациях их программ. И это понятно. Язык музыки куда сильнее влияет на слушателей, чем любые официальные языки международных организаций», говорится в статье.