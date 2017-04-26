Главнокомандующий турецкой жандармерии прибыл в Баку

2017-04-26 12:47 | www.oxu.az | 1

Главнокомандующий силами жандармерии Турции генерал Яшар Гюрел совершил визит в Азербайджан.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, Я.Гюрел возложил цветы к могиле Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, а также посетил могилы турецких шехидов в Аллее шехидов, возложил венок к Комплексу вечного огня.

Турецкий генерал встретится с министром внутренних дел Азербайджана Рамилем Усубовым, министром обороны Закиром Гасановым, начальником Госпогранслужбы Эльчином Гулиевым и другими официальными лицами.

A.M.

