Президент Ильхам Алиев ознакомился с состоянием после реконструкции первой в мире пробуренной промышленным способом скважины на месторождении "Бибиэйбат" (ФОТО) (версия 2)
2017-04-26 14:00 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду ознакомился с состоянием после реконструкции первой в мире скважины, пробуренной промышленным способом, на месторождении "Бибиэйбат" компании SOCAR.
Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев проинформировал главу государства о проведенных работах.
Глава государства ознакомился с установленным здесь специальным интерактивным киоском.
Президент Ильхам Алиев побеседовал с нефтяниками.
В заключение была сделана фотография на память.