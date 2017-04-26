Президент Ильхам Алиев ознакомился с состоянием после реконструкции первой в мире пробуренной промышленным способом скважины на месторождении "Бибиэйбат" (ФОТО) (версия 2)

2017-04-26 14:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду ознакомился с состоянием после реконструкции первой в мире скважины, пробуренной промышленным способом, на месторождении "Бибиэйбат" компании SOCAR.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев проинформировал главу государства о проведенных работах.

Глава государства ознакомился с установленным здесь специальным интерактивным киоском.

Президент Ильхам Алиев побеседовал с нефтяниками.

В заключение была сделана фотография на память.