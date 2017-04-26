Шойгу рассказал об успехах России, Турции и Ирана в Сирии

2017-04-26 14:11 | www.trend.az | 1

России, Турции и Ирану удалось сдвинуть с мертвой точки проблему разграничения на местности "Джебхат ан-Нусры" и конструктивной оппозиции Сирии, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

"Согласованные действия России, Ирана и Турции, которые выступили гарантами перемирия в Сирии, позволили в рамках астанинского форума наладить прямой диалог между вооруженной оппозицией и сирийским правительством. Отмечу, что достигнутые договоренности о введении режима прекращения боевых действий в отдельных районах в целом соблюдаются. Помимо этого, совместными усилиями трех стран удалось сдвинуть с мертвой точки решение вопроса о разграничении на местности "Джебхат-ан-Нусры" и конструктивной оппозиции", — сказал Шойгу на открытии шестой Московской конференции по международной безопасности.